В распоряжении «Известий» появились кадры с места обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецка, где 22 декабря были ранены экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко.

В результате обстрела ВСУ здание было частично разрушено. Осколки разлетелись в разные стороны и изрешетили различные части здания.

Ранее в этот день помощник Рогозина сообщил, что экс-глава «Роскосмоса» был ранен при обстреле Ленинского района Донецка со стороны ВСУ. По его словам, он госпитализирован, но угрозы жизни нет.

Также стало известно, что председатель правительства ДНР Виталий Хоценко был ранен при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Как заявила его пресс-секретарь, угрозы жизни нет.

Помимо этого, семь человек получили ранения в результате обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ. В частности, в Киевском районе Донецка пострадала женщина 1946 года рождения, в Ленинском районе ― две женщины 1989 и 2000 года рождения.

Районная администрация сообщила о двух погибших в Ленинском районе Донецка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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