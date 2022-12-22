Российский пластик заменит металл и дерево

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создали и запатентовали устройство для производства нового вида пластика. Он сочетает в себе полезные свойства разных материалов и может использоваться в качестве альтернативы металлам, дереву или даже костной ткани человека, сообщили «Известиям» в Минобрнауки.

Он может применяться, например, для создания отдельных деталей сложного оборудования или как сырье для 3D-печати. При этом стоимость новой пластмассы намного ниже затрат на природные материалы.

«На практике пользователю обычно не нужны самые высокие прочностные характеристики металлов или уникальные качества других материалов. А предложенный нами композит находится в том пользовательском «окне», где еще сохраняется относительно высокая прочность, но при этом достигается значительная легкость материала», — сказал руководитель научного центра «RASA-Политех» СПбПУ Игорь Радченко.

По прочности новый пластик сопоставим с металлами. По этому показателю он не дотягивает до конструкционной стали, но превосходит алюминий и некоторые сплавы. При этом он легче их, а по плотности похож на дерево.

Таким образом материал можно применять там, где нужна одновременно легкость и прочность. Такие требования возникают, например, во время строительства летательных аппаратов.

Разработку вели в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

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