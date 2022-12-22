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В США уточнили сроки вступления в силу потолка цен на нефть из России

США заявили, что потолок цен не коснется отправленных до 5 февраля нефтепродуктов из РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Потолок цен на нефтепродукты из России в размере $60 за баррель не будет распространяться на поставки, загруженные на суда до 5 февраля и доставленные покупателям до 1 апреля 2023 года. Такое уточнение сделали в Министерстве финансов США в среду, 21 декабря.

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«Американские поставщики могут продолжать предоставлять услуги, связанные с морской транспортировкой нефтепродуктов российского происхождения, приобретенных по цене, превышающей потолок цен, при условии, что нефтепродукты загружены на судно в порту погрузки для морской перевозки до 00:01 по североамериканскому восточному времени 5 февраля 2023 года и выгружены в порту назначения до 00:01 1 апреля 2023 года», ― говорится в разъяснении на сайте американского ведомства.

Ранее, 20 декабря, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо допустил, что Вашингтон и союзники могут в будущем еще сильнее снизить предельную допустимую цену на российскую нефть. Он подчеркнул, что после введения ограничений доходы Москвы от продажи топлива снизились, однако темпы добычи сырья сохранились.

19 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в настоящий момент изучает варианты ответа на ограничения цен на нефть со стороны западных стран. По его словам, уже есть предложения и «некие наработки, которые уложены на бумагу».

2 сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть в рамках экономического давления на РФ. 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть. Также государства ЕС согласовали регулируемую верхнюю границу цен на уровне $60 за баррель.

Россия неоднократно подчеркивала, что в случае введения ограничений на энергоресурсы не будет действовать против здравого смысла и в вопросе поставок будет исходить из собственной выгоды. Так, вице-премьер РФ Александр Новак 4 декабря заявил, что Москва намерена разработать механизм, запрещающий торговлю со странами, которые ввели потолок цен.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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