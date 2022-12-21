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Сюжет:

Орбан указал на неодобрение Венгрией антироссийских санкций

Орбан заявил, что Венгрия всегда против антироссийских санкций, но вето накладывать не будет
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Фото: REUTERS/Marton Monus
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Венгрия не поддерживает антироссийские санкции Евросоюза (ЕС), но никогда не накладывала вето на санкционные пакеты против России и не намерена это делать, чтобы «не разрушать европейское единство». Об этом в среду, 21 декабря, заявил премьер-министр Виктор Орбан журналистам на правительственном брифинге.

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«Мы против всех санкций. Вообще против политики санкций. Если бы от нас зависело, санкционной политики не было бы. А если бы была, то гораздо более узконаправленная, точная и лучше продуманная. Хорошего в санкциях нет. Поэтому мы не голосовали за них в том смысле, что всегда высказывались против них», — отметил Орбан.

По его слова, именно Евросоюз принимает решение о санкциях.

«И мы не ветируем. И в будущем не будем, потому что нельзя каждую минуту разрушать единство Евросоюза... Мы не поддерживаем санкции, но и не мешаем остальным 26 странам-членам их принимать», — добавил он.

Накануне советник премьер-министра страны Балаш Орбан призвал Еврокомиссию (ЕК) тщательно проанализировать последствия антироссийских санкций для Европы. Он добавил, что Будапешт будет добиваться для себя отступлений от антироссийских санкций в сфере энергетики и других областях, где «санкции вредят Европе больше, чем России».

На прошлой неделе Совет Евросоюза утвердил новый девятый пакет антироссийских санкций. В частности, это решение вводит новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Виктор Орбан 10 декабря отмечал, что Евросоюз навязывает странам — членам сообщества свою политику в отношении санкций.

В начале ноября венгерский премьер сообщил, что страна потеряла в этом году из-за санкций ЕС против России €10 млрд. Он выразил надежду на то, что экономике страны удастся компенсировать потерю €6 млрд, но оставшаяся часть «ляжет на бюджет тяжким бременем».

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