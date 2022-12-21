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Стратегический резерв нефти США достиг минимума с декабря 1983 года

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Фото: Global Look Press/Deep Well Services
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Запасы нефти в стратегическом резерве США за неделю по 16 декабря опустились на 3,6 млн баррелей, до 378,6 млн. Об этом 21 декабря говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

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Таким образом, показатель опустился до минимального значения с недели по 30 декабря 1983 года, когда запасы в стратегическом резерве составляли 378,3 млн баррелей.

16 декабря стало известно, что минэнерго США начнет закупку нефти для восполнения стратегического резерва. Размер первоначальной партии нефти, которую планируется приобрести, составит до 3 млн баррелей. Поставка запланирована на февраль 2023 года. Отмечалось, что этот шаг необходим, чтобы решить проблему значительного глобального перебоя в поставках.

5 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США не будут закупать нефть из России, чтобы пополнить свой стратегический резерв топлива.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что запасы нефти в резерве США опустились до минимума с 1984 года — до 401,7 млн баррелей. В еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго США сообщалось, что запасы сырья снизились за несколько дней на 3,4 млн баррелей, из-за того что Белый дом регулярно выбрасывает крупные партии нефти из резерва.

20 октября министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. На рынок вышло всего 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ. Анонсировал продажу президент США Джо Байден. По его словам, это должно помочь снизить цены на сырье.

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