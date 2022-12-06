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США отвергли возможность закупки нефти из РФ для пополнения резерва

Белый дом: США не намерены пополнять свой нефтяной резерв российской нефтью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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США не будут закупать нефть из России, чтобы пополнить свой стратегический резерв топлива. Об этом 5 декабря заявила в ходе встречи с журналистами пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Во время брифинга один из журналистов напомнил о заявлении администрации президента США Джо Байдена, что для пополнения своего стратегического нефтяного резерва страна планирует начать покупать российскую нефть, когда цена на нее опустится до отметки в $70 за баррель.

«Нет, потому что [импорт российской нефти] находится под запретом», ― ответила Жан-Пьер на вопрос, готов ли американский лидер и дальше рассматривать такую возможность после ввода потолка цен на нефть из России для стран G7.

Страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель 2 декабря. 5 декабря новая политика вступила в силу.

Между тем 3 декабря в Еврокомиссии сообщили о том, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться 45 дней для судов стран G7, загрузившихся до 5 декабря. Отмечается, что потолок цен вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов. Будет действовать отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти для судов, загрузившихся до 5 декабря и разгрузившихся в порту назначения до 19 января.

До этого, 27 ноября, Песков напоминал, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

Еще в сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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