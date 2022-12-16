Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии выступили за вступление Украины в Евросоюз
Экономика
Мишустин поручил правительству обновить программы льготной ипотеки
Мир
Латвийский канал TV3 расторгнет договор аренды с «Дождем»
Общество
Паромное сообщение в Керченском проливе восстановлено
Мир
Песков назвал «полной чушью» статью WSJ о поручении ликвидировать Зеленского
Мир
Евросоюз ввел санкции против Михалкова, Лепса и Корчевникова
Мир
Захарова указала на независимую позицию стран Африки в ситуации вокруг Украины
Мир
Футбольный фанат угнал автобус с людьми ради просмотра матча на ЧМ-2022
Мир
Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России
Мир
Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Общество
В Росавиации прошло совещание по вопросу полетов iFly в Египет через Сирию
Мир
Хорватия отказалась обучать в своей стране украинских военных
Сюжет:

Минэнерго США начнет закупку нефти для восполнения стратегического резерва

0
Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Wüstneck
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минэнерго США начнет закупку нефти для восполнения стратегического резерва. Об этом в пятницу, 16 декабря, говорится в заявлении министерства.

Нефть толку: черное золото может подорожать до $100 из-за ограничений G7
Каких контрмер ожидать со стороны России

Размер первоначальной партии нефти, которую планируется приобрести, составит до 3 млн баррелей. Поставка должна произойти в феврале 2023 года.

«Эта закупка — возможность обеспечить выгодную сделку для американских налогоплательщиков, выкупив нефть по более низкой цене, чем средняя цена, по которой она была продана, — $96 за баррель, а также укрепить энергетическую безопасность», — говорится в заявлении.

Отмечается, что этот шаг необходим, чтобы решить проблему значительного глобального перебоя в поставках.

5 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США не будут закупать нефть из России, чтобы пополнить свой стратегический резерв топлива.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что запасы нефти в резерве США опустились до минимума с 1984 года — до 401,7 млн баррелей. В еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго США сообщалось, что запасы сырья снизились за несколько дней на 3,4 млн баррелей, из-за того что Белый дом регулярно выбрасывает крупные партии нефти из резерва.

20 октября министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. На рынок вышло всего 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ. Анонсировал продажу президент США Джо Байден. По его словам, это должно помочь снизить цены на сырье.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022