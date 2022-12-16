Минэнерго США начнет закупку нефти для восполнения стратегического резерва. Об этом в пятницу, 16 декабря, говорится в заявлении министерства.

Размер первоначальной партии нефти, которую планируется приобрести, составит до 3 млн баррелей. Поставка должна произойти в феврале 2023 года.

«Эта закупка — возможность обеспечить выгодную сделку для американских налогоплательщиков, выкупив нефть по более низкой цене, чем средняя цена, по которой она была продана, — $96 за баррель, а также укрепить энергетическую безопасность», — говорится в заявлении.

Отмечается, что этот шаг необходим, чтобы решить проблему значительного глобального перебоя в поставках.

5 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США не будут закупать нефть из России, чтобы пополнить свой стратегический резерв топлива.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что запасы нефти в резерве США опустились до минимума с 1984 года — до 401,7 млн баррелей. В еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго США сообщалось, что запасы сырья снизились за несколько дней на 3,4 млн баррелей, из-за того что Белый дом регулярно выбрасывает крупные партии нефти из резерва.

20 октября министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегических запасов. На рынок вышло всего 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ. Анонсировал продажу президент США Джо Байден. По его словам, это должно помочь снизить цены на сырье.