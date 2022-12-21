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В Грузии назвали вмешательством в дела страны призывы Киева отпустить Саакашвили

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Фото: TASS/Special Penitentiary Service of Georgia
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Призывы Киева отпустить бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили на лечение за границу — грубое вмешательство во внутренние дела Грузии. Об этом в среду, 21 декабря, заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

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«Когда нас призывают (в Киеве. — Ред.), опираясь на фейк-кампанию (о состоянии Саакашвили. — Ред.) и симуляции, принять какое-то решение, и это решение не может быть политическим, а должно быть принято системой правосудия, конечно, это вмешательство, грубое вмешательство», — приводит его слова телеканал «Имеди».

Оппозиционный депутат грузинского парламента Алеко Елисашвили также считает, что призывы украинских властей отправить Саакашвили на лечение в заграничную клинику является вмешательством в дела Грузии.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале призвал власти Грузии перевести Саакашвили в любую больницу Украины, другой европейской страны или США.

Тогда же советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев готов принять у себя Саакашвили, гарантировать ему безопасность и лечение.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе выразил мнение, что представители украинских властей участвовали в оправке Саакашвили на родину и именно поэтому сейчас добиваются его освобождения.

Между тем глава медицинского департамента специальной пенитенциарной службы минюста страны Малхаз Урткмелидзе 21 декабря заявил, что в организме Саакашвили не обнаружено отравляющих веществ, превышающих норму.

В мае текущего года экс-президент Грузии был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси. Медцентр «Эмпатия» в течение нескольких месяцев независимо от «Вивамед» наблюдает за состоянием здоровья Саакашвили.

19 декабря руководитель «Эмпатия» Мариам Джишкариани рассказала, что в анализах Саакашвили нашли ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. По ее словам, экс-президенту необходимо в срочном порядке провести дезинтоксикацию организма, однако в грузинских медучреждениях такую процедуру сделать невозможно.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

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