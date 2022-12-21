Военный эксперт назвал возможные сроки интеграции БПЛА ВС РФ в единую сеть

Военный эксперт Юрий Кнутов в среду, 21 декабря, в беседе с «Известиями» разъяснил слова президента России Владимира Путина об объединении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил РФ в единую интегрированную сеть.



Как отметил Кнутов, беспилотники — это, как правило, разведывательные либо разведывательно-радарные дроны, они собирают определенную информацию и передают ее оператору. Но эта информация в рамках интегрированной сети должна передаваться не только операторам, но и в единый командный пункт.

«В этот пункт приходит информация со всех беспилотников, которые есть. Кроме того, информация диверсионно-разведывательная, а если есть спутники, то со спутников, если разведывательные самолеты, то с них. То есть со всех возможных источников. Там она обрабатывается и в виде электронных данных, которые фактически связаны с картой местности, отображается в реальном масштабе времени. То есть электронная карта — лучше, когда она 3D, — там как раз отображается местонахождение войск противника», — объяснил эксперт.

Таким образом командование видит ситуацию, которая складывается на поле боя, и может принять решение атаковать противника в местах, где недостаточно укреплена оборона.

«Сейчас у нас для этого есть все возможности, и в свое время мы даже занимались созданием автоматизированной системы управления сухопутных войск, но сейчас это сделать проще, потому что у нас есть трофейные вооружения натовские. Я думаю, экспериментально это за полгода можно сделать, а довести до ума в течение года можно. Через полгода это будет система, которая поступит в войска и может быть экспериментальной — может давать сбои, ее можно совершенствовать», — добавил Кнутов.

При этом, как правило, такие системы совершенствуются постоянно.



Ранее в этот день Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил, что беспилотники должны быть интегрированы в единую сеть, находиться в отделениях и ротах. При этом возможность получать информацию с беспилотных летательных аппаратов должен иметь каждый боец, участвующий в спецоперации, подчеркнул президент.

Ранее, 16 декабря, президент поручил Росавиации сертифицировать до сентября 2023 года не менее 10 типов беспилотных авиационных систем (БАС). Первый такой беспилотник планируется сертифицировать до конца текущего года.

В тот же день также стало известно, что в Якутии в конце декабря откроют центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Он будет работать на базе Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина. Первыми обучение уже прошли добровольцы отряда «Боотур», сотрудники МВД и Росгвардии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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