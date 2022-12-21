Реклама
Прямой эфир
Мир
Сенат утвердил назначение Линн Трейси послом США в России
Мир
Байден подписал меморандум о выделении Киеву военной помощи на $1 млрд
Мир
В США проверят поставки вооружений для ВСУ на предмет мошенничества
Мир
Врио главы СБУ Малюк пригрозил перерезать логистику на Крымском мосту
Мир
Зеленский вылетел в Вашингтон из Польши на борту военного самолета США
Авто
Длина пробок в Москве достигла 220 км
Мир
Псаки объяснила визит Зеленского в Вашингтон снижением поддержки Киева в США
Мир
На Украине погиб осужденный с Сенцовым и переданный по обмену Афанасьев
Политика
Путин обсудил с Совбезом России обновленный концепт внешней политики страны
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене гражданину России Фирузу Дадобоеву
Наука
Космонавты проложат дополнительную вентиляцию в «Союз МС-22» на МКС
Мир
Глава СБУ пригрозил отправить украинских олигархов на фронт

Военный эксперт назвал возможные сроки интеграции БПЛА ВС РФ в единую сеть

Военный эксперт Кнутов: интеграция БПЛА в единую сеть займет полгода на экспериментальном уровне
0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный эксперт Юрий Кнутов в среду, 21 декабря, в беседе с «Известиями» разъяснил слова президента России Владимира Путина об объединении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил РФ в единую интегрированную сеть.

Как отметил Кнутов, беспилотники — это, как правило, разведывательные либо разведывательно-радарные дроны, они собирают определенную информацию и передают ее оператору. Но эта информация в рамках интегрированной сети должна передаваться не только операторам, но и в единый командный пункт.

«В этот пункт приходит информация со всех беспилотников, которые есть. Кроме того, информация диверсионно-разведывательная, а если есть спутники, то со спутников, если разведывательные самолеты, то с них. То есть со всех возможных источников. Там она обрабатывается и в виде электронных данных, которые фактически связаны с картой местности, отображается в реальном масштабе времени. То есть электронная карта — лучше, когда она 3D, — там как раз отображается местонахождение войск противника», — объяснил эксперт.

Таким образом командование видит ситуацию, которая складывается на поле боя, и может принять решение атаковать противника в местах, где недостаточно укреплена оборона.

«Сейчас у нас для этого есть все возможности, и в свое время мы даже занимались созданием автоматизированной системы управления сухопутных войск, но сейчас это сделать проще, потому что у нас есть трофейные вооружения натовские. Я думаю, экспериментально это за полгода можно сделать, а довести до ума в течение года можно. Через полгода это будет система, которая поступит в войска и может быть экспериментальной — может давать сбои, ее можно совершенствовать», — добавил Кнутов.

Дальняя в действии: какие цели поразили ВС России на Украине
Атака беспилотников ВФУ не помешала российским самолетам выполнить боевые задачи

При этом, как правило, такие системы совершенствуются постоянно.

Ранее в этот день Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ заявил, что беспилотники должны быть интегрированы в единую сеть, находиться в отделениях и ротах. При этом возможность получать информацию с беспилотных летательных аппаратов должен иметь каждый боец, участвующий в спецоперации, подчеркнул президент.

Ранее, 16 декабря, президент поручил Росавиации сертифицировать до сентября 2023 года не менее 10 типов беспилотных авиационных систем (БАС). Первый такой беспилотник планируется сертифицировать до конца текущего года.

В тот же день также стало известно, что в Якутии в конце декабря откроют центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Он будет работать на базе Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина. Первыми обучение уже прошли добровольцы отряда «Боотур», сотрудники МВД и Росгвардии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022