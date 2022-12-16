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Центр подготовки операторов беспилотников откроют в Якутии

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В Якутии откроют центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Проект представили вице-премьеру РФ — полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу во время посещения им в Якутске креативного кластера «Квартал труда».

Открыть центр планируется в конце декабря. Он будет работать на базе Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина. Обучение уже прошли добровольцы отряда «Боотур», сотрудники МВД и Росгвардии.

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что инструкторы центра посещали Центр беспилотных систем имени Владимира Жоги в ДНР. Они получили знания, которые передадут мобилизованным и добровольцам в Якутске.

По словам вице-премьера, которые приводит ИА YakutiaMedia, необходимо добиться того, чтобы российские беспилотники не садились принудительно, научиться строить свои дроны, создавать программы, позволяющие летать по заранее построенной траектории, несмотря на камеры слежения.

В Якутии есть потребность повышения охвата мониторингом природных явлений таких, как наводнения и пожары. В будущем использование дронов станет обязательной технологией для многих сфер, в том числе для поставки небольших посылок. Операторы по БПЛА востребованы в газонефтедобыче, при почтовых и грузовых отправлениях, сельском и лесном хозяйстве, пишет ИА SakhaNews.

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