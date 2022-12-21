Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин выразил уверенность в выполнении всех задач СВО
Общество
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
Армия
Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения СВО
Мир
На Украине заведено 50 уголовных дел против священников УПЦ
Мир
Американский полковник указал на истощение запасов оружия у Запада для Киева
Культура
Мировые кассовые сборы сиквела «Аватара» почти достигли $500 млн
Армия
Путин заявил о постановке РК «Сармат» на боевое дежурство в ближайшее время
Наука
Российский корабль «Прогресс» увел МКС от космического мусора
Мир
В «Укрэнерго» сообщили о сохранении сильного дефицита мощности энергосистемы
Мир
Экоактивисты срезали верхушку главной рождественской ели Берлина
Авто
Tesla приостановила набор сотрудников и запланировала новые увольнения
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря

Лукашенко поддержал предложение продлить «безвиз» для Литвы, Латвии и Польши

Лукашенко поддержал предложение продлить на 2023 год «безвиз» для Литвы, Латвии и Польши
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 21 декабря, поддержал предложение совета министров и МИД страны продлить на 2023 год режим безвизового въезда для граждан Литвы, Латвии и Польши. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Ехать некуда: власти Литвы, Польши и Латвии недовольны белорусским «безвизом»
Жители Прибалтики охотно посещают Белоруссию

«В подтверждение открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и укрепление межнациональных связей сегодня было принято решение о продлении безвизового режима. Граждане Литвы, Латвии и Польши и далее смогут без препон посещать Республику Беларусь, встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и иные услуги», — говорится в сообщении агентства.

Безвизовый режим в Белоруссии для жителей Литвы и Латвии был введен с 15 апреля, для жителей Польши — с 1 июля. Тогда в Риге рекомендовали воздержаться от поездок в Белоруссию.

9 декабря сообщалось, что с начала действия «безвиза» и до 5 декабря Белоруссию посетили 353 867 человек из Польши, Литвы и Латвии. Только за выходные 3–4 декабря в страну въехало оттуда 3858 человек.

При этом власти указанных стран выражают недовольство безвизовым режимом Белоруссии. Литва намерена последовать примеру Латвии, где минувшим летом запретили ездить в Белоруссию чаще чем раз в месяц.

В самой Белоруссии подчеркивают, что ввели «безвиз» отнюдь не только из желания заработать на въезжающих, но и в целях укрепления добрососедства. Однако Рига, Вильнюс и Варшава запугивают своих граждан, внушая, что они могут стать жертвой силовой вербовки.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022