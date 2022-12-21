Лукашенко поддержал предложение продлить «безвиз» для Литвы, Латвии и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 21 декабря, поддержал предложение совета министров и МИД страны продлить на 2023 год режим безвизового въезда для граждан Литвы, Латвии и Польши. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«В подтверждение открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и укрепление межнациональных связей сегодня было принято решение о продлении безвизового режима. Граждане Литвы, Латвии и Польши и далее смогут без препон посещать Республику Беларусь, встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и иные услуги», — говорится в сообщении агентства.

Безвизовый режим в Белоруссии для жителей Литвы и Латвии был введен с 15 апреля, для жителей Польши — с 1 июля. Тогда в Риге рекомендовали воздержаться от поездок в Белоруссию.

9 декабря сообщалось, что с начала действия «безвиза» и до 5 декабря Белоруссию посетили 353 867 человек из Польши, Литвы и Латвии. Только за выходные 3–4 декабря в страну въехало оттуда 3858 человек.

При этом власти указанных стран выражают недовольство безвизовым режимом Белоруссии. Литва намерена последовать примеру Латвии, где минувшим летом запретили ездить в Белоруссию чаще чем раз в месяц.

В самой Белоруссии подчеркивают, что ввели «безвиз» отнюдь не только из желания заработать на въезжающих, но и в целях укрепления добрососедства. Однако Рига, Вильнюс и Варшава запугивают своих граждан, внушая, что они могут стать жертвой силовой вербовки.