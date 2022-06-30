Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан Польши

Гражданам Польши до конца 2022 года разрешен безвизовый въезд в Белоруссию. Об этом 30 июня сообщил государственный пограничный комитет.

Как отмечает БелТА, решение о временном безвизовом режиме принято президентом страны Александром Лукашенко для поддержания добрососедских отношений двух стран. Режим продлится с 1 июля до 31 декабря.

«Гражданам Польши будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска. При въезде в Беларусь в пункте пропуска достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения», — заявили в пограничном комитете.

Для въезда в Белоруссию достаточно иметь действительный документ для выезда за границу, медицинскую справку и зеленую карту при путешествии на автомобиле. Сертификат о вакцинации и ПЦР-тесты не нужны.

При этом с 15 апреля продолжает действовать безвизовый режим для граждан Латвии и Литвы. В ответ в Риге рекомендовали воздержаться от поездок в Белоруссию.

В апреле Албания объявила о временной отмене виз для россиян с 1 мая по 30 сентября. Граждане РФ смогут посещать страну без разрешения на въезд на срок до 90 дней. Для более долго пребывания понадобится виза категории D.

С 1 апреля также действует безвизовый режим в Южной Корее. Россиянам, желающим въехать в страну, потребуется пройти предварительную регистрацию в системе электронной авторизации Korea Electronic Travel Authorization (K-ETA).