МИД Латвии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Белоруссию. Об этом говорится 14 апреля на сайте внешнеполитического ведомства.

Это произошло после того, как белорусский Госпогранкомитет сообщил о решении разрешить гражданам Литвы и Латвии безвизовый въезд в страну с 15 апреля по 15 мая включительно.

«МИД Латвии напоминает о значительных рисках для граждан Латвии, которые совершают поездки в страну, и вновь рекомендует воздержаться от них. Вновь призываем граждан Латвии покинуть Белоруссию и Россию», — говорится в заявлении.

По мнению представителей дипмиссии, в основе разрешения Белоруссии на безвизовый въезд не лежат «гуманитарные соображения или добрые намерения».

14 апреля в Белоруссии на месяц ввели безвизовый въезд для граждан Литвы и Латвии. В ведомстве отметили, что на фоне длительных коронавирусных ограничений у граждан соседних стран ЕС в настоящее время нет возможности посетить родственников в Белоруссии в связи с отсутствием виз.

В госпогранкомитете пояснили, что решение о безвизовом въезде в Белоруссию в течение месяца распространяется на всех граждан Литвы и Латвии, а не только на имеющих родственников в Белоруссии.

3 апреля Белоруссия сняла ограничения на пересечение границы через наземные пункты пропуска, введенные из-за коронавирусной инфекции.