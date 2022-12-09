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Власти стран Прибалтики выразили недовольство безвизовым режимом Белоруссии
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Власти стран Прибалтики выразили недовольство безвизовым режимом Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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С начала действия введенного властями Белоруссии в апреле для жителей соседних стран ЕС безвизового режима и до 5 декабря это государство посетили 353 867 визитеров из Польши, Литвы и Латвии. Только за выходные 3–4 декабря в Белоруссию въехало оттуда 3858 человек.

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В связи с этим Литва хочет последовать примеру Латвии, где минувшим летом запретили ездить в Белоруссию чаще раза в месяц.

В самой Белоруссии подчеркивают, что ввели безвиз отнюдь не только из желания заработать на въезжающих, но и в целях укрепления добрососедства. Однако Рига, Вильнюс и Варшава запугивают своих граждан, внушая, что они могут стать жертвой силовой вербовки.

При этом директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в беседе с «Известиями» напомнил, что причины, побуждающие жителей стран ЕС ездить в Белоруссию, следует рассматривать в комплексе.

«Собственно, в прессе и в соцсетях Литвы и Латвии традиционно упоминается, что их граждане активно посещают Беларусь прежде всего из-за возможности приобрести там бензин, продукты и некоторые другие товары по более низким ценам. Кроме того, некоторые латвийцы, литовцы и поляки регулярно посещает Беларусь для встреч с родственниками. Представители силовых ведомств и политики Литвы, Польши и Латвии неоднократно утверждали, что на территории Беларуси их гражданам может грозить опасность. Дескать, неприятностей можно ожидать, в случае если белорусские власти обнаружат хотя бы даже относительные признаки «политической неблагонадежности» в поведении гостей», — отмечает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ехать некуда: власти Литвы, Польши и Латвии недовольны белорусским «безвизом»

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