Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны оценил поставки оружия Запада Украине в $97 млрд.

«На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили $97 млрд. ‹...› Часть из него находится в руках террористов и расползается по всему миру. Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины», — отметил он.

Глава Минобороны также отметил, что в зоне спецоперации находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты.

«В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО, из них свыше 70 — военные, остальные — двойного назначения», — рассказал Шойгу.

14 декабря врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что поставляемое Украине иностранное оружие, например, американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, продается на черном рынке. Он отметил, что оружие в больших количествах перемещается в африканские страны. А о том, куда оно направляется дальше, можно только предполагать.

Кроме того, в июле полицейская служба Евросоюза сообщила, что зафиксировала случаи контрабанды оружия с Украины в Европу. В частности, были зафиксированы эпизоды торговли и выезда с Украины отдельных лиц с оружием, а также объявления в Даркнете о продаже противотанковых комплексов Javelin. В ведомстве выразили опасение, что оружие может попасть в руки террористов.

Между тем, западные страны, в особенности США, продолжают накачивать Украину различным видом вооружения. Так, например, Вашингтон вскоре планирует передать Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для противовоздушной обороны.

В посольстве РФ в Вашингтоне предупреждали, что последствиями поставки ЗРК Patriot Украине станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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