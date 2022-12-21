Песков не подтвердил взятие в плен солдат ВСУ, расстрелявших российских военных

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 декабря не смог подтвердить журналистам достоверность сообщений в СМИ о том, что в плен были взяты солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстрелявшие российских военных.

Накануне в СМИ распространилась информация, что военные РФ захватили боевиков 80-й аэромобильной бригады ВСУ, причастных к расстрелу российских военнопленных в Макеевке. Журналист попросила Пескова прокомментировать, что теперь ждет захваченных солдат ВСУ. Однако он заявил, что не знает, насколько достоверна эта информация.

«Я не знаю, насколько это достоверно. Доклады идут по линии верховных главнокомандующих», — ответил Песков.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов было опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 10 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Отмечалось, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Позднее в Минобороны РФ заявили, что украинские боевики совершили в их отношении преднамеренное убийство выстрелом в голову. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

25 ноября верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк указал на необходимость расследования обстоятельств расстрела российских военнопленных, а виновных лиц привлечь к ответственности. После этого никаких заявлений и шагов относительно ситуаций от верховного комиссара не было.

В МИД РФ назвали неадекватной и циничной реакцию Тюрка. Там также отметили, что Москва продолжит добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ «принципиального и жесткого осуждения» действий украинских карателей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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