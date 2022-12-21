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Песков не подтвердил взятие в плен солдат ВСУ, расстрелявших российских военных

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Фото: REUTERS/Stringer
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 декабря не смог подтвердить журналистам достоверность сообщений в СМИ о том, что в плен были взяты солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстрелявшие российских военных.

Накануне в СМИ распространилась информация, что военные РФ захватили боевиков 80-й аэромобильной бригады ВСУ, причастных к расстрелу российских военнопленных в Макеевке. Журналист попросила Пескова прокомментировать, что теперь ждет захваченных солдат ВСУ. Однако он заявил, что не знает, насколько достоверна эта информация.

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«Я не знаю, насколько это достоверно. Доклады идут по линии верховных главнокомандующих», — ответил Песков.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов было опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 10 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Отмечалось, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Позднее в Минобороны РФ заявили, что украинские боевики совершили в их отношении преднамеренное убийство выстрелом в голову. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

25 ноября верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк указал на необходимость расследования обстоятельств расстрела российских военнопленных, а виновных лиц привлечь к ответственности. После этого никаких заявлений и шагов относительно ситуаций от верховного комиссара не было.

В МИД РФ назвали неадекватной и циничной реакцию Тюрка. Там также отметили, что Москва продолжит добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ «принципиального и жесткого осуждения» действий украинских карателей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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