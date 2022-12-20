В МИД РФ назвали неадекватной позицию ООН по делу о расстреле российских военнопленных

Россия считает неадекватной и циничной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе. Об этом заявил 20 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

25 ноября Тюрк указал на необходимость расследования обстоятельств расстрела российских военнопленных, а виновных лиц привлечь к ответственности. После этого никаких заявлений и шагов относительно ситуаций от верховного комиссара не было.

«Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, — ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии циничной и беспринципной», — сказал Вершинин в интервью «РИА Новости».

Замглавы МИД подчеркнул, что Москва продолжит добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ «принципиального и жесткого осуждения» действий украинских карателей.

В ноябре в одном из украинских Telegram-каналов появилось видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 10 расстрелянных российских пленных солдат. На кадрах видно, что они были безоружны. Американская газета The New York Times подтвердила подлинность кадров.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что украинские боевики совершили в их отношении преднамеренное убийство выстрелом в голову. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

А на Украине возбудили уголовное дело о «вероломстве», что является формой обмана, направленного на завоевание доверия противника с целью получения военного преимущества. Как отмечал экс-замгенпрокурора страны Гюндуз Мамедов, данный инцидент подпадает под эту квалификацию.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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