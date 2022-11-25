В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военных на Украине

Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть максимально расследованы. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении Тюрка, опубликованном на сайте организации.

Там же указывается, что мониторинговая миссия ООН на Украине провела предварительный анализ, который с высокой вероятностью подтверждает подлинность видеозаписи с расстрелом пленных российских военнослужащих, которая появилась ранее.

Также Тюрк заявил о необходимости проведения независимых и подробных судебно-медицинских расследований, которые помогут установить, что именно произошло.

Видео, на котором украинские военные расстреливают лежащих на земле сдавшихся россиян, появилось в интернете в ноябре. На кадрах видны тела по меньшей мере 11 пленных. Военнослужащие подверглись массовой казни в селе Макеевка Сватовского района Луганской Народной Республики (ЛНР).

В тот же день в Минобороны РФ заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову. В ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» ВСУ. Тогда же Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными.

Позднее, 21 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва сама займется поисками причастных к убийству российских военнослужащих. Он добавил, что Россия также готова к международному расследованию этого преступления.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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