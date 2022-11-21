Песков заявил, что Москва займется поиском расстрелявших российских пленных на Украине

Москва сама займется поисками украинских военных, убивших российских пленных. Об этом в беседе с журналистами 21 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они должны быть найдены и наказаны», — сказал Песков.

Он также отметил, что Россия готова и к международному расследованию преступления, если будет надежда на его эффективность.

Видеоролик, на котором боевики ВСУ расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен, появился в Сети 18 ноября. По данным Минобороны России, украинские военные убили десять человек.

Газета The New York Times провела расследование и сделала вывод — запись подлинная.

Военный эксперт, политолог Юрий Кнутов в разговоре с «Известиями» отметил, что расстрел российских пленных украинскими военными сравним с преступлениями гитлеровских солдат в годы Великой Отечественной войны.

Юрист Мария Ярмуш заявила, что военный трибунал, который грозит виновным в расстреле военнопленных в Макеевке, подразумевает пожизненный срок.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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