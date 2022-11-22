На Украине возбудили дело о «вероломстве» после расстрела военнопленных РФ

После распространившегося в Сети видео с расстрелом российских военнопленных в Макеевке на Украине возбудили уголовное дело о «вероломстве». Об этом сообщает 22 ноября издание «Страна.ua» со ссылкой на экс-замгенпрокурора страны Гюндуза Мамедова.

Отмечается, что дело направлено в Единый реестр досудебных расследований.

«Вероломство является формой обмана, т.е. действия, направленные на завоевание доверия противника с целью получения военного преимущества. Вероломство — это военное преступление», — приводит издание пояснение Мамедова.

По его словам, данный инцидент подпадает под эту квалификацию. Мамедов указал, что речь идет о «предполагаемой стрельбе» в момент сдачи в плен российских солдат, о которой украинская сторона начала говорить после распространения этого видео в мировых СМИ.

Теперь Украина настаивает на необходимости «установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям сторон».

В ноябре в одном из украинских Telegram-каналов появилось видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере десяти российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Позднее американская газета The New York Times подтвердила подлинность кадров.

18 ноября в Минобороны РФ заявили, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере десяти обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В тот же день председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что информация о казни военнопленных будет направлена по 2 тыс. адресов, в том числе в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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