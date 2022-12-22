Деление с остатком: россияне смогут оплачивать офлайн-покупки частями

BNPL-сервисы (buy now pay later, покупай сейчас — плати потом) появятся в офлайн-магазинах, тогда как сейчас они работают только для онлайн-покупок. Такую опцию для клиентов запустил «Долями» — BNPL-сервис от «Тинькофф». Ряд других сервисов также готовит такую опцию, заявили «Известиям» в кредитных организациях. Распространение аналогов оплаты по частям на традиционный рынок был ожидаем в свете падения покупательной способности населения, отметили эксперты. Тем временем ЦБ начал обсуждать первые шаги по регулированию нового сегмента и снижению рисков для физлиц.

Поворот в офлайн

BNPL-сервисы начали осваивать рынок традиционной розничной торговли, узнали «Известия». Выход участников этого рынка в офлайн-сегмент обусловлен снижением покупательной способности россиян и их переходом в режим экономии. По актуальным данным Росстата, оборот розничной торговли в октябре текущего года сократился на 9,7% по сравнению с цифрами за аналогичный период 2021-го и составил 3 трлн 545,7 млрд рублей. В предыдущие месяцы этот показатель также демонстрировал снижение: сентябрь (–9,8%), август (–8,8%), июль (–8,7%), июнь (–9,6%), май (–10,1%), апрель (–9,8%).

Справка «Известий» BNPL-сервисы (buy now pay later — купи сейчас, плати позже) — система оплаты стоимости покупок несколькими платежами в течение небольшого периода времени — 1,5–2 месяцев. Оформление преимущественно происходит в онлайн-магазинах и в отличие от классического инструмента рассрочки проще и быстрее, без комиссий или переплат для покупателей и без заключения кредитного договора. В России сегмент BNPL появился в 2021-м. На этом рынке сейчас работают около 10 компаний: «Тинькофф» («Долями»), Совкомбанк («Частями»), Сбербанк («Плати частями»), «Яндекс» («Сплит»), Ozon («Ozon Рассрочка»), Lamoda («Мокка») и др.

На российском рынке опцию оплаты покупок частями в офлайне готовятся ввести несколько игроков. К примеру, такую опцию запустил «Долями» от «Тинькофф», рассказали «Известиям» в сервисе. Период тестирования уже показал интерес покупателей к оплате частями на кассе магазинов, отметили там. Толчком для такого шага стал запрос со стороны как покупателей, так и продавцов. Это поможет гражданам в текущих условиях растянуть во времени оплату за покупки без существенной нагрузки на бюджет в моменте, а розничным точкам окажет поддержку, сделав товары доступнее для клиентов на фоне снижения их доходов, пояснили в «Долями».

Традиционно услуги оплаты частями востребованы в сегментах одежды и обуви, парфюмерии и косметики, которые обычно популярны в офлайн-торговле, отметили в «Долями» (сервис «Тинькофф»). По данным Tinkoff Data, в январе–ноябре 2022-го объем покупок в первой категории упал на 22% в годовом выражении, второй — на 4%. В компании считают, что бум BNPL-сервисов продолжится в онлайн- и офлайн-сегментах и позволит повысить в 2023-м объемы продаж с помощью оплаты долями как минимум вдвое. За январь–ноябрь этого года ежемесячное число покупок, совершенных с помощью «Долями», выросло в девять раз на фоне увеличения числа магазинов-партнеров и популярности способа долевой оплаты. Количество партнеров также выросло в девять раз.

Запустить сервис «Частями» в офлайн-сегменте планируют и в Совкомбанке. Банк уже провел пилот с одним из крупных брендов и сейчас масштабирует продукт на другие компании, отметил управляющий директор банка Александр Дворский. Для клиента условия покупки не меняются, разница только в способах интеграции с партнером.

Вместе с тем Александр Дворский подчеркнул, что распространение BNPL на новый сегмент — дело небыстрое. Крупный ритейл в офлайне делает основную долю выручки, поэтому очередь любых инноваций в этой вертикали достаточно длинная, выверенная. Интеграция с момента подписания договора до момента ввода в эксплуатацию занимает не менее нескольких месяцев, указал он.

«Чтобы максимально быстро удовлетворить запрос партнеров на офлайн-формат, нам пришлось быстро адаптировать свои процессы из онлайна в офлайн, а также учесть необходимость быстрой интеграции на кассах. Сейчас подключение партнеров может происходить за один день, но многое зависит от способа интеграции. Запуск первых партнеров в офлайне уже доказал, что и в традиционных розничных магазинах могут присутствовать современные FinTech-решения», — оппонирует Дворскому руководитель продукта «Долями» от «Тинькофф» Дмитрий Серегин.

Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что рынок позитивно реагирует на продукт оплаты покупок частями, и прогнозируют заметный рост продаж с помощью BNPL-сервисов в классическом ритейле.

— Офлайн-канал — не менее перспективное направление для BNPL, которое Сбербанк также планирует развивать. В данный момент прорабатывается несколько вариантов решений с наиболее удобным клиентским опытом, — рассказали в организации.

Дополнительный стимул

Приход BNPL-сервисов на рынок офлайн-торговли был предсказуем, так как благодаря этому растут средний чек, конверсия и объемы продаж, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. На фоне снижения реальных доходов населения услуги оплаты долями станут еще более востребованным, особенно перед новогодними праздниками, и простимулируют граждан на покупки, отметил он.

Также налицо тренд на изменение потребительского поведения россиян и перехода их в режим экономии, добавил аналитик. Поэтому BNPL-сервисы вполне могут увеличить количество транзакций в 2–3 раза, учитывая начальный уровень развития этого рынка в стране, но объемы продаж в 2023-м вряд ли вырастут больше 30%, оценил он. А вот в среднесрочной перспективе уже следует ожидать бурных темпов развития BNPL услуг в РФ, как в ЕС, Великобритании и США, уверен Владимир Чернов. В 2021-м глобальный объем BNPL-транзакций вырос вдвое — до $120 млрд.

Рост электронной коммерции наряду с развитием сервисов долевой оплаты поддержал рынок от сильного падения, считают эксперты. По данным АКИТ, в первом полугодии 2022-го траты россиян на покупки в сети достигли 2,3 трлн рублей, что на 43% больше прошлогодних показателей.

Объемы онлайн-торговли продолжают увеличиваться, притом всё еще с большой скоростью, констатировал партнер компании Cross Insights Борис Овчинников. По его словам, рост этот всё больше концентрируется на крупных маркетплейсах. А конкурентное преимущество последних только повышает проблемы больших непродовольственных офлайн-ритейлеров в виде потери прямых контрактов с крупнейшими брендами и нестабильности ассортимента.

В Центробанке «Известиям» заявили, что уже начали обсуждение первых шагов по снижению рисков, которые возникают у потребителей при покупке товаров или услуг частями без оформления кредитного договора. В частности, речь идет о сближении потребительского кредитования и услуги долевой оплаты в законодательстве.