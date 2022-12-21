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NASA анонсировало работы астронавтов в открытом космосе
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NASA анонсировало работы астронавтов в открытом космосе

Астронавты NASA выйдут в открытый космос для техобслуживания МКС
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Фото: Global Look Press/NASA
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Два астронавта США 21 декабря выйдут в открытый космос для проведения монтажных работ на поверхности Международной космической станции (МКС). Об этом во вторник, 20 декабря, сообщила пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Мероприятие запланировано на 7:45 по восточному побережью (15:45 мск). Ожидается, что работы займут около семи часов.

Выход в космос будет транслироваться на сайте агентства. По плану астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада должны установить солнечную панель на ферменной конструкции для того, чтобы улучшить функционирование системы энергоснабжения станции.

Ранее, 27 ноября, грузовой космический корабль Cargo Dragon доставил на МКС пару новых солнечных панелей. Одна из них была смонтирована 3 декабря.

Модернизация энергосистемы предполагает усиление станции тремя парами панелей. В настоящий момент половина уже установлена. Когда работы подойдут к концу, производительность увеличится со 160 до 215 киловатт.

Как отметили в NASA, эти работы носят плановый характер, так как прежние восемь солнечных панелей функционируют нормально, однако срок их эксплуатации уже подходит к концу.

16 декабря стало известно, что выход специалистов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, запланированный на 21 декабря, отложен на неопределенный срок.

Днем ранее выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС был отменен из-за сигнала одной из систем диагностики корабля «Союз МС-22». Сообщалось, что работы были приостановлены из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима космического корабля.

Космонавты уже покидали станцию для подготовки модуля «Наука», который используется для проведения научных экспериментов, 17 ноября. Они проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут.

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