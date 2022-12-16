Российские космонавты не выйдут в открытый космос до конца года. Это следует из переговоров экипажа с Землей, транслирующихся на сайте NASA.

Когда специалист подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) поинтересовался у космонавта Сергея Прокопьева, мешает ли ему оборудование, нужное для выхода в открытый космос. Прокопьев ответил, что мешает. Однако он пояснил, что его можно не убирать, если скоро состоится новый выход.

«До Нового года точно ВКД (внекорабельная деятельность - ред.) не будет, насколько я знаю», — ответил ему специалист.

После этого космонавт решил, что в таком случае подготовленное оборудование надо убрать.

Как отметили в NASA, выход специалистов «Роскосмоса» в открытый космос, запланированный на 21 декабря, отложен на неопределенный срок.

Ранее, 15 декабря, выход российских космонавтов в открытый космос с борта МКС был отменен из-за сигнала одной из систем диагностики корабля «Союз МС-22».

Также в четверг сообщалось, что работы по выходу в открытый космос приостановлены из-за разгерметизации внешнего контура системы обеспечения теплового режима космического корабля.

Изначально выход Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос был запланирован на 25 ноября, затем его перенесли на 15 декабря. Он должен был начаться в 5:20 мск.

Космонавты уже выходили в открытый космос для подготовки модуля «Наука», который используется для проведения научных экспериментов, 17 ноября. Они проработали за бортом МКС 6 часов 25 минут.