Путин указал на необходимость стабильной медпомощи для жителей ЛНР

Жители Луганской Народной Республики (ЛНР) должны иметь бесперебойный доступ к плановой медицинской помощи. Соответствующее заявление во вторник, 20 декабря, сделал президент РФ Владимир Путин.

«Медпомощь жителям ЛНР должна проходить планово, без сбоев», — подчеркнул глава государства на встрече с врио главы региона Леонидом Пасечником.

Отмечается, что данный вопрос будет вынесен на совместное обсуждение с вице-премьером России Татьяной Голиковой.

Ранее в этот день Владимир Путин отметил, что обстановка в ЛНР остается сложной, а ключевая задача властей по-прежнему состоит в том, чтобы обеспечить безопасность мирного населения.

В свою очередь, Пасечник проинформировал российского лидера о работе администрации региона в экономической и социальной сферах.

Кроме того, в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности 20 декабря президент РФ указал на то, что новые регионы России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) нуждаются в усиленной защите. В этой связи он призвал уделить особое внимание контролю ситуации в местах массового пребывания граждан, а также на стратегических объектах транспортной и энергетической инфраструктуры.

Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских диверсионных групп в районе села Розовка (украинское название — Андреевка) в ЛНР, которое находится на границе с Харьковской областью. В марте населенный пункт был освобожден Вооруженными силами РФ, однако в октябре возвращен под контроль Киева.

13 декабря стало известно, что силы МЧС России доставили более 156 т гуманитарной помощи в Донбасс. Жители региона получили детские наборы, предметы первой необходимости и продукты.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам главы государства, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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