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Пентагон заявил о достаточном количестве стратегических бомбардировщиков в США

Пентагон заявил о достаточном количестве стратегических бомбардировщиков для «сдерживания» всех противников
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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США располагают возможностями в сфере стратегической бомбардировочной авиации, достаточными для сдерживания всех противников, несмотря на то, что эксплуатация самолетов B-2 была приостановлена. Об этом во вторник, 20 декабря, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

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«Как вы знаете, у нас есть Б-52, которые способны нести конвенциональные и ядерные боеприпасы... Я уверен, что мы сохраняем бомбардировочные возможности, которые нам нужны для сдерживания противников», — сказал Райдер на брифинге для СМИ.

Накануне США приостановили полеты всех 20 стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit из-за расследования возможных проблем с безопасностью их полетов. Как отметила представитель ВВС США, единственная взлетно-посадочная полоса на базе, где расположены B-2, остается закрытой после того, как один из бомбардировщиков был вынужден совершить аварийную посадку из-за неисправности. По словам Дель Веккио, командование распорядилось сделать паузу для обеспечения безопасности. После инцидента будет проведена проверка всех B-2.

Ранее, 10 декабря, американский стратегический бомбардировщик B-2 загорелся после аварийной посадки на авиабазе в штате Миссури. После приземления произошло возгорание, огонь потушил пожарный расчет авиабазы. Пострадавших нет.

В начале декабря Пентагон представил новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Как заявили в компании, это первый в мире самолет шестого поколения. Презентация состоялась на заводе Northrop Grumman в Палмдейл штата Калифорния. Первый испытательный полет стратегического бомбардировщика планируется в начале следующего года.

В сентябре сообщалось, что презентация B-21 Raider станет историческим моментом для ВВС и США. Дело в том, что последний раз США представляли новый бомбардировщик более 30 лет назад.

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