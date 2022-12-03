Пентагон представил новый бомбардировщик B-21 Raider

Пентагон представил новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Об этом сообщила пресс-служба компании-разработчика Northrop Grumman в пятницу, 2 декабря.

Как заявили в компании, это первый в мире самолет шестого поколения.

«B-21 Raider является основой авиации США на будущее. Это обеспечит новую эру возможностей и гибкости благодаря расширенной интеграции данных, датчиков и оружия. B-21 пробьет самую прочную оборону и нанесет точный удар в любой точке мира», — говорится в публикации.

Презентация состоялась на заводе Northrop Grumman в Палмдейл штата Калифорния. Первый испытательный полет стратегического бомбардировщика планируется в начале следующего года.

«Он может справиться с чем угодно: от сбора разведданных до управления боем и интеграции с нашими союзниками и партнерами. И это будет безотказно работать в разных областях, на разных театрах военных действий и в объединенных силах», — заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его слова опубликовали на сайте Пентагона.

В сентябре сообщалось, что презентация B-21 Raider станет историческим моментом для ВВС и США. Дело в том, что последний раз США представляли новый бомбардировщик более 30 лет назад.

B-21 является бомбардировщиком-невидимкой большой дальности с высокой живучестью, который постепенно заменит бомбардировщики B-1 и B-2, став основой парка бомбардировщиков ВВС США.

Тогда же стало известно, что армия США получит на вооружение пять новых стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. B-21 должен будет пополнить действующий флот американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в дальнейшей перспективе и вовсе полностью заменить их. ВВС США ожидают получить не менее 100 таких самолетов общей стоимостью $80 млрд.

Известно, что разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой, малой заметностью и способен нести не только обычные боеприпасы, но и ядерные.