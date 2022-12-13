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Американский бомбардировщик B-2 загорелся после аварийной посадки

Military.com: американский бомбардировщик B-2 загорелся после аварийной посадки
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Gene Blevins
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Американский стратегический бомбардировщик B-2 10 декабря загорелся после аварийной посадки на авиабазе в штате Миссури. Об этом 13 декабря сообщило издание Military.com со ссылкой на представителя части.

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«B-2 Spirit ВВС США столкнулся с технической неисправностью во время планового полета 10 декабря и получил повреждения на взлетно-посадочной полосе авиабазы Уайтмэн после успешного совершения аварийного приземления», — приводятся в материале слова мастер-сержанта Бета Дель Веккио.

Отмечается, что после приземления произошло возгорание, огонь потушил пожарный расчет авиабазы. Пострадавших нет.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35, разработанный американской компанией Lockheed Martin, разбился в штате Юта на военной базе Хилл (США). Пилот успел катапультироваться, его доставили в медицинский центр для наблюдения.

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