США представят новый стратегический бомбардировщик 2 декабря

США представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря. Об этом во вторник, 29 ноября, на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«В эту пятницу министр обороны Ллойд Остин примет участие в презентации новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider в Палмдейле в Калифорнии», — приводятся его слова в материале UrduPoint.

В октябре стало известно, что бомбардировщик США B-21 Raider будет представлен в декабре на заводе в городе Палмдейл. Тогда сообщалось, что США в последний раз представляли новый бомбардировщик более 30 лет назад.

Начальник штаба ВВС США генерал Си Кью Браун сообщил тогда, что B-21 Raider обеспечит огромные боевые возможности в ряде операций в условиях острой конкуренции в будущем.

B-21 является бомбардировщиком-невидимкой большой дальности с высокой живучестью, который постепенно заменит бомбардировщики B-1 и B-2, став основой парка бомбардировщиков ВВС США.

Ввод бомбардировщика в оперативный состав ВВС США намечен на середину 2020-х годов.