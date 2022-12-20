Пентагон приостановил полеты всех 20 бомбардировщиков B-2

Военно-воздушные силы (ВВС) США приостановили полеты всех 20 стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit из-за расследования возможных проблем с безопасностью их полетов. Об этом 19 декабря сообщила официальный представитель ВВС США Бет Дель Веккио.

Она отметила, что единственная взлетно-посадочная полоса на базе, где расположены B-2, остается закрытой после того, как 10 декабря один из бомбардировщиков во время полета была обнаружена неисправность и он был вынужден совершить аварийную посадку. По словам Дель Веккио, командование распорядилось сделать «паузу в связи с обеспечением безопасности» с целью проверки всех B-2 после инцидента.

«Пауза в связи с обеспечением безопасности касается всего авиапарка B-2. В настоящее время нет никакой предположительной даты окончания паузы в связи с обеспечением безопасности. Каждый инцидент уникален, и в настоящее время мы оцениваем, что пошло не так и как мы можем свести к минимуму риски в будущем. Мы возобновим нормальную работу после завершения расследования проблем в сфере безопасности», — подчеркнула Дель Веккио.

По ее словам, ВВС США работают для сведения к минимуму дальнейших сбоев. Подробности расследования в ведомстве сообщит после его завершения.

Ранее, 10 декабря, американский стратегический бомбардировщик B-2 загорелся после аварийной посадки на авиабазе в штате Миссури. После приземления произошло возгорание, огонь потушил пожарный расчет авиабазы. Пострадавших нет.