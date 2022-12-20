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Немцы раскритиковали Бербок за позицию против прекращения огня на Украине

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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Xander Heinl
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Немецкие читатели газеты Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок, выступившую против прекращения огня на Украине и в Донбассе на российских условиях.

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С соответствующим заявлением она выступила 17 декабря. По мнению Бербок, такой вариант не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот».

С мнением немецкого политика не согласилось большинство читателей.

«Хорошо бы иметь на посту главы МИДа человека с дипломатическим чутьем и соответствующими действиями», — написала Anne N.

Пользователь Carl S. отметил, что дипломатия не является основной сферой ответственности Бербок во внешней политике.

«Почему Бербок судит и решает, согласится ли Украина на прекращение огня? Она министр иностранных дел Украины? Германия напрямую участвует в конфликте?» — отметил Mark H.

Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине не имеют смысла в ситуации, пока российские войска находятся на территории страны. По его мнению, любые инициативы России о мире надо игнорировать.

Также 17 декабря и сам президент Украины Владимир Зеленский назвал бессмысленными переговоры с РФ, начать которые его призывают лидеры других стран.

Тогда же замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что власти Украины настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на переговоры с Россией. Он напомнил, что в ходе прошедшего саммита G20 Зеленский сознательно проигнорировал тему переговоров, однако четко продемонстрировал намерения Киева «воевать до конца».

Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал 9 декабря, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Глава государства пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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