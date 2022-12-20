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В МИД РФ заявили более чем о 60 «взятых в заложники» в США гражданах РФ

Замглавы МИД РФ Вершинин: в американских тюрьмах по несправедливым обвинениям отбывают наказание более 60 россиян
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Фото: Global Look Press/Kohls
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Более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям, заявил 20 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

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По его словам, американские власти на протяжении многих лет практикуют охоту за россиянами по всему миру, задерживая их по ложным обвинениям с целью экстрадиции в свою страну, где суды приговаривают их к длительным заключениям.

«Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал Вершинин в интервью «РИА Новости».

Он указал, что на сегодняшний день эта тенденция только усиливается. В связи с этим замглавы МИДа посоветовал россиянам взвешивать риски возможных последствий при посещении других стран, особенно недружественных.

«Рассчитывать на справедливое отношение не приходится. К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу «русский — значит, преступник», — добавил Вершинин.

Он подчеркнул, что Москва будет реагировать «жестко и решительно» на враждебные действия Вашингтона. Замминистра указал, что внешнеполитическое ведомство страны, российские посольства и генконсульства в США продолжат оказывать помощь попавшим в беду гражданам РФ, добиваясь соблюдения их прав и возвращения на родину.

8 декабря осужденную в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистку из США Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута.

Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по запросу американских властей и через два года экстрадирован в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за якобы контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Бут в свою очередь вину не признал. В общей сложности он провел в американской тюрьме 12 лет.

3 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что для Москвы главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках.

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