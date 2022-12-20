В МИД РФ заявили более чем о 60 «взятых в заложники» в США гражданах РФ

Более 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям, заявил 20 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, американские власти на протяжении многих лет практикуют охоту за россиянами по всему миру, задерживая их по ложным обвинениям с целью экстрадиции в свою страну, где суды приговаривают их к длительным заключениям.

«Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал Вершинин в интервью «РИА Новости».

Он указал, что на сегодняшний день эта тенденция только усиливается. В связи с этим замглавы МИДа посоветовал россиянам взвешивать риски возможных последствий при посещении других стран, особенно недружественных.

«Рассчитывать на справедливое отношение не приходится. К выходцам из России в США действует презумпция виновности по принципу «русский — значит, преступник», — добавил Вершинин.

Он подчеркнул, что Москва будет реагировать «жестко и решительно» на враждебные действия Вашингтона. Замминистра указал, что внешнеполитическое ведомство страны, российские посольства и генконсульства в США продолжат оказывать помощь попавшим в беду гражданам РФ, добиваясь соблюдения их прав и возвращения на родину.

8 декабря осужденную в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистку из США Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута.

Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по запросу американских властей и через два года экстрадирован в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за якобы контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Бут в свою очередь вину не признал. В общей сложности он провел в американской тюрьме 12 лет.

3 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что для Москвы главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках.