Орлов и Овечкин обеспечили «Вашингтону» победу над «Детройтом»

Игроки хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» в понедельник, 19 декабря, одержали победу над командой «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в столице США и завершилась со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Решающую шайбу на исходе овертайма забросил Дмитрий Орлов. По итогам игры защитника «Кэпиталз» признали второй звездой матча.

Также в составе победителей отличились Ник Дауд и Эрик Густафссон. Нападающий Александр Овечкин совершил 646-ю результативную передачу за свою карьеру в НХЛ. Благодаря этому пасу он занял чистое 70-е место в списке лучших ассистентов лиги, опередив канадца Бобби Орра.

У «Детройта» голы забили Дэвид Перрон, Оскар Сундквист и Лукас Рэймонд.

Накануне «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Торонто Мейпл Ливз» со счетом 5:2.

Ранее, 14 декабря, Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил хет-трик и забросил 800-ю шайбу. Он стал третьим игроком НХЛ после Горди Хоу и Уэйна Гретцки, кому удалось достичь такого результата.

8 декабря Овечкин вышел на второе место среди россиян по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд принадлежит Алексею Ковалеву, который выходил на лед в 1316 играх. Овечкин в тот день принял участие в 1302-м матче.