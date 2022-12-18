Овечкин силовым приемом скинул игрока «Торонто» на скамейку «Вашингтона»

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) силовым приемом столкнул канадского защитника «Торонто Мейпл Ливз» Конора Тимминса на скамейку своей команды.

Игроки «Кэпиталз» обошли «Торонто» со счетом 5:2.

На данный момент на счету 37-летнего форварда 801 гол в НХЛ. По этому показателю Овечкин на третьем месте и уступает Горди Хоу и Уэйну Гретцки.

В США бурно обсуждали успех Овечкина в матче с «Чикаго»: 12 декабря форвард оформил хет-трик и забросил 800-ю шайбу, став третьим игроком НХЛ, кому удалось достичь такого результата.

Игроки «Кэпиталз» эмоционально отпраздновали 800-й гол Овечкина в НХЛ. Вся команда высыпала на лед поздравлять россиянина, а болельщики по традиции завалили лед кепками в честь хет-трика, причем фанаты «Чикаго» радовались историческому событию не меньше, чем поклонники «Вашингтона».