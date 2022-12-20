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Министры энергетики стран Евросоюза согласовали лимит цен на газ на уровне €180

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Министры энергетики стран-членов Евросоюза (ЕС) согласовали потолок цен на российский газ. Об этом 19 декабря сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в своем Twitter-аккаунте.

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Мы договорились о предельных ценах на газ. Таким образом, было достигнуто очень важное соглашение, которое обеспечит доступную энергию для европейских домохозяйств и предприятий», — написал он.

Также агентство Reuters сообщило, что страны ЕС согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч. Отмечается, что решение поддержала даже Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

Ограничение начнет действовать с 15 февраля и не будет «поначалу» распространяться на внебиржевые сделки, пишет агентство.

В этот же день эксперт Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» предположил, что ЕС установит мягкие ограничения и не сможет поддерживать фиксированную цену на газ. По его словам, если ЕС установит жесткую форму механизма предельной цены, он рискует остаться без газа.

Дискуссия о введении ценового потолка на газ ведется в ЕС не первый месяц, однако достичь соглашения странам — членам Евросоюза ранее не удавалось. 24 ноября 15 государств отказались поддержать предложение о потолке цен на газ, представленное Еврокомиссией. Основная причина недовольства — неудовлетворительная цена, которая оказалась выше средней на рынке.

При этом в ЕС уже договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть со стороны Запада. Глава государства отметил, что Москва не будет продавать свои нефтепродукты в те страны, которые согласовали ограничения, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти действия.

Между тем 18 декабря Bloomberg сообщал, что отказ от российского газа на фоне ситуации вокруг Украины уже обошелся Европе почти в $1 трлн. Такая сумма, по данным экспертов, образовалась из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой глава государства объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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