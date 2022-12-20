Реклама
Прямой эфир
Общество
В Донецке зафиксировали нетипичные разрушения после атаки ВСУ
Мир
Пентагон приостановил полеты всех 20 бомбардировщиков B-2
Общество
Грипп стал самым распространенным вирусным заболеванием в России
Мир
Байден может первым из президентов США посетить Нагасаки в 2023 году
Общество
Первая ячейка организации «Движение первых» появится в «Артеке»
Спорт
В Аргентине объявят выходной по случаю возвращения сборной с ЧМ-2022
Мир
Двое сирийских военных пострадали в результате обстрела пригорода Дамаска
Мир
Постпред Ирана в ООН заявил о готовности провести встречу по СВПД
Политика
Путин назвал сложной обстановку в новых регионах России
Экономика
Аналитик призвал россиян не покупать валюты недружественных стран
Мир
Стало известно о планах Гитлера устроить переворот в СССР в 1933 году
Мир
Небензя упрекнул ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД

Посольство РФ увидело раздражение США из-за партнерства Москвы и Минска

0
Фото: TASS/SHAWN THEW
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Углубление российско-белорусского сотрудничества вызывает раздражение в США, которые пытаются изолировать обе страны. Об этом 20 декабря заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Слияние без поглощения: Путин оценил будущее Союзного государства
На встрече в Минске президенты РФ и Белоруссии согласовали цены на газ и определили ориентиры военного сотрудничества

«Обратили внимание на высказывания пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Неда Прайса на брифинге 19 декабря. Чиновник среди прочего позволил себе неприемлемый тезис о том, что слова (президента России. — Ред.) Владимира Путина об отсутствии у Российской Федерации заинтересованности кого бы то ни было поглощать следует воспринимать как «иронию в высшей степени». Аргументацию американец свел к излюбленной теме о российском «вторжении» на Украину. Подобные заявления официального представителя администрации являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства», — отметили в посольстве.

Также в диппредставительстве подчеркнули, что в условиях оказываемого на Россию давлению со стороны Запада естественная реакция — дополнительно углубить взаимодействие.

«Видимо, такое развитие событий вызывает раздражение в Соединенных Штатах, которые не оставляют попыток изолировать Российскую Федерацию и Республику Беларусь на международной арене», — добавили в посольстве.

Накануне в Минске прошли переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Президенты двух стран обсудили создание единого оборонного пространства.

Путин назвал переговоры результативными. Российский лидер также заявил, что создание слухов о якобы «поглощении» Россией Белоруссии — это попытки недоброжелателей затормозить интеграционный процесс, чтобы не получить конкурентов.

Кроме того, Путин во время переговоров назвал экономику приоритетом в развитии отношений РФ и Белоруссии. Кроме того, глава государства отметил, что все экономические вопросы между странами решаются исходя из того, что Белоруссия не только добрый сосед, но и союзник России.

Лукашенко, в свою очередь, сделал ряд заявлений относительно того, как Россия и Белоруссия в данный момент справляются с возникающими перед ними экономическими вызовами.

Также Лукашенко оценил вклад России в независимость республики. По его словам, отношения РФ и Белоруссии нерушимы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022