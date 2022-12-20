Посольство РФ увидело раздражение США из-за партнерства Москвы и Минска

Углубление российско-белорусского сотрудничества вызывает раздражение в США, которые пытаются изолировать обе страны. Об этом 20 декабря заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Обратили внимание на высказывания пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Неда Прайса на брифинге 19 декабря. Чиновник среди прочего позволил себе неприемлемый тезис о том, что слова (президента России. — Ред.) Владимира Путина об отсутствии у Российской Федерации заинтересованности кого бы то ни было поглощать следует воспринимать как «иронию в высшей степени». Аргументацию американец свел к излюбленной теме о российском «вторжении» на Украину. Подобные заявления официального представителя администрации являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства», — отметили в посольстве.

Также в диппредставительстве подчеркнули, что в условиях оказываемого на Россию давлению со стороны Запада естественная реакция — дополнительно углубить взаимодействие.

«Видимо, такое развитие событий вызывает раздражение в Соединенных Штатах, которые не оставляют попыток изолировать Российскую Федерацию и Республику Беларусь на международной арене», — добавили в посольстве.

Накануне в Минске прошли переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Президенты двух стран обсудили создание единого оборонного пространства.

Путин назвал переговоры результативными. Российский лидер также заявил, что создание слухов о якобы «поглощении» Россией Белоруссии — это попытки недоброжелателей затормозить интеграционный процесс, чтобы не получить конкурентов.

Кроме того, Путин во время переговоров назвал экономику приоритетом в развитии отношений РФ и Белоруссии. Кроме того, глава государства отметил, что все экономические вопросы между странами решаются исходя из того, что Белоруссия не только добрый сосед, но и союзник России.

Лукашенко, в свою очередь, сделал ряд заявлений относительно того, как Россия и Белоруссия в данный момент справляются с возникающими перед ними экономическими вызовами.

Также Лукашенко оценил вклад России в независимость республики. По его словам, отношения РФ и Белоруссии нерушимы.