Представителям малого бизнеса упростили доступ к системе государственной поддержки

Малому бизнесу упростили доступ к системе господдержки. У российских предпринимателей появился цифровой профиль. Регистрироваться можно на платформе МСП.РФ. Банки смогут получать данные о бизнесе от Минэкономразвития и налоговой, передает телеканал «Известия». Ранее подобный цифровой профиль был доступен только физическим лицам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.