Реклама
Прямой эфир
Политика
В СФ назвали безответственным и глупым заявление главы спецслужбы Молдавии о планах РФ напасть
Мир
Гражданок Украины задержали на границе Болгарии при попытке провезти 12 кг золота
Мир
Месси побил рекорд Роналду по количеству лайков в Instagram среди спортсменов
Политика
В ГД внесли проект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления
Экономика
Zara начала проигрывать суды из-за остановки продаж в России
Мир
Глава СБ Молдавии обвинил Россию в «подготовке нападения» в 2023 году
Спорт
Футболист Карим Бензема заявил о завершении карьеры в сборной Франции
Мир
Около 50% абонентов Львовской области оказались без света
Мир
Гутерриш допустил завершение украинского конфликта в 2023 году
Общество
Путин поручил скорректировать стратегию развития АПК до 2030 года
Экономика
Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ
Общество
Более 60% опрошенных россиян испытывают проблемы из-за шумных соседей

Авиакомпания iFly намерена вновь открыть рейсы в Египет с 22 декабря

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания iFly намерена возобновить полеты в Египет с 22 декабря текущего года, сообщила 19 декабря пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.

Курортный туман: в РФ вернулись первые застрявшие в Египте туристы
Почему они попали домой с задержкой в трое суток

«Авиакомпания продолжает работу по согласованию необходимых документов с ФАВТ с целью продолжения полетной программы в Египет с 22 декабря. Вместе с тем авиакомпания надеется на восстановление прежнего маршрута через воздушное пространство Иордании, учитывая усилия, которые прилагает МИД РФ с целью урегулирования данной проблемы», — сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе также добавили, что в данный момент авиаперевозчик занимается организацией вывоза пассажиров, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, на рейсах сторонних авиакомпаний.

Ранее 19 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова, заявила о том, что Росавиация и МИД РФ стараются урегулировать проблему с введением Иорданией запрета на использование ее воздушного пространства для ряда российских авиакомпаний. Захарова напомнила, что у Аммана возникли вопросы к страховому покрытию российских авиаперевозчиков. Она добавила, что МИД рассчитывает убедить партнеров в безопасности отечественных воздушных судов, которые, как она подчеркнула, имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании.

В этот же день, исходя из информации источника «Известий» и открытых данных, выяснилось, что авиакомпания iFly смогла вывезти из Египта в Россию более 800 человек на рейсах Red Wings в прошедшие выходные.

Российская чартерная авиакомпания iFly — один из крупнейших перевозчиков в Египет. 15 декабря она не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно. Сообщалось, что авиаперевозщик может полностью прекратить полеты в эту страну в преддверии Нового года.

В iFly возникшие проблемы объяснили тем, что Иордания закрыла свое небо и потребовала от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который невозможно получить из-за санкций. Тогда была направлена просьба в Росавиацию разрешить полеты над территорией Сирии. Однако в ведомстве заявили, что регион потенциально опасный для полетов гражданских самолетов, и рекомендовали пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний.

В настоящее время вылета из Москвы ожидают пассажиры трех рейсов авиакомпании iFly, это более 1 тыс. человек. Еще около 1 тыс. человек, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, ожидают вывозных рейсов из Египта в Россию, отметили в авиакомпании.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022