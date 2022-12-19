Авиакомпания iFly намерена вновь открыть рейсы в Египет с 22 декабря

Авиакомпания iFly намерена возобновить полеты в Египет с 22 декабря текущего года, сообщила 19 декабря пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале.

«Авиакомпания продолжает работу по согласованию необходимых документов с ФАВТ с целью продолжения полетной программы в Египет с 22 декабря. Вместе с тем авиакомпания надеется на восстановление прежнего маршрута через воздушное пространство Иордании, учитывая усилия, которые прилагает МИД РФ с целью урегулирования данной проблемы», — сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе также добавили, что в данный момент авиаперевозчик занимается организацией вывоза пассажиров, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, на рейсах сторонних авиакомпаний.

Ранее 19 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова, заявила о том, что Росавиация и МИД РФ стараются урегулировать проблему с введением Иорданией запрета на использование ее воздушного пространства для ряда российских авиакомпаний. Захарова напомнила, что у Аммана возникли вопросы к страховому покрытию российских авиаперевозчиков. Она добавила, что МИД рассчитывает убедить партнеров в безопасности отечественных воздушных судов, которые, как она подчеркнула, имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании.

В этот же день, исходя из информации источника «Известий» и открытых данных, выяснилось, что авиакомпания iFly смогла вывезти из Египта в Россию более 800 человек на рейсах Red Wings в прошедшие выходные.

Российская чартерная авиакомпания iFly — один из крупнейших перевозчиков в Египет. 15 декабря она не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты и обратно. Сообщалось, что авиаперевозщик может полностью прекратить полеты в эту страну в преддверии Нового года.

В iFly возникшие проблемы объяснили тем, что Иордания закрыла свое небо и потребовала от авиакомпании предоставить иностранный страховой сертификат, который невозможно получить из-за санкций. Тогда была направлена просьба в Росавиацию разрешить полеты над территорией Сирии. Однако в ведомстве заявили, что регион потенциально опасный для полетов гражданских самолетов, и рекомендовали пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний.

В настоящее время вылета из Москвы ожидают пассажиры трех рейсов авиакомпании iFly, это более 1 тыс. человек. Еще около 1 тыс. человек, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, ожидают вывозных рейсов из Египта в Россию, отметили в авиакомпании.