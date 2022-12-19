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Росавиация и МИД решают проблему с запретом на полеты через Иорданию

МИД не счел решение Иордании по воздушному пространству направленным против России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Росавиация и МИД РФ стараются урегулировать проблему с введением Иорданией запрета на использование ее воздушного пространства рядом российских авиакомпаний. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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«Росавиация и МИД России прилагают активные усилия с целью урегулирования данной проблемы. При этом исходим из того, что Иордания является дружественным России государством, и не рассматриваем принятое в Аммане решение как политически мотивированное и направленное против интересов нашей страны», — говорится в ответе дипломата на соответствующий вопросы СМИ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что у Аммана возникли вопросы к страховому покрытию российских авиаперевозчиков. Она добавила, что МИД рассчитывает убедить партнеров в безопасности отечественных воздушных судов, которые, как она подчеркнула, имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании.

«Россия в полной мере выполняет свои обязательства в сфере безопасности полетов в соответствии с положениями Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и межправительственного соглашения о воздушном сообщении, заключенного между Россией и Иорданией в 2009 году», — отметила дипломат.

Ранее в этот день стало известно, что авиакомпания iFly начала вывозить своих застрявших в Египте пассажиров на рейсах Red Wings. 17–18 декабря удалось доставить в Россию как минимум 880 человек.

iFly с 15 декабря отменила и перенесла все свои рейсы из-за ограничений для авиаперевозчика на перелеты в воздушном пространстве Иордании, которая потребовала от авиакомпании предоставления иностранного страхового сертификата, который, в свою очередь, невозможно получить из-за антироссийских санкций.

В связи с этим авиаперевозчик решил использовать воздушное пространство Сирии, но Росавиация сочла это небезопасным. Поэтому ведомство рекомендовало iFly обратиться к другим российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозку их пассажиров.

iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря, с 20 декабря их планируется возобновить.

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