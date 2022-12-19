Около 50% абонентов Львовской области оказались без света

Около половины абонентов на территории Львовской области оказались без света, сообщил 19 декабря глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

«Ситуация с электропитанием во Львовской области остается сложной. Одновременно получать электроэнергию могут всего 50% потребителей региона. Действуют две очереди почасовых отключений», — рассказал он.

Ранее 19 декабря энергетическая компания «Укрэнерго» назвала тяжелой сложившуюся ситуацию в энергосистеме Украины. По данным «Укрэнерго», самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской (в части, подконтрольной Киеву), Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве. Там введены аварийные графики отключений.

17 декабря Козицкий отметил, что ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая. Глава региона уточнил, что сейчас введены стабилизационные и аварийные отключения света. При этом электротранспорт продолжает функционировать.

До этого, 16 декабря, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. По данным местных СМИ, несколько регионов страны оказались полностью обесточены, наблюдались проблемы с отоплением.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом Москвы на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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