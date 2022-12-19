Реклама
Прямой эфир
Политика
В Минске стартовали переговоры Путина и Лукашенко
Общество
На Крымском мосту возобновлено автомобильное движение
Авто
Техосмотр в России с 1 января 2023 года подорожает в полтора раза
Мир
Великобритания выступила против переговоров по остановке огня на Украине
Наука
«Роскосмос» установил точное место повреждения «Союза МС-22»
Общество
Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь
Мир
Свыше 1 тыс. российских туристов уже возвращены из Египта
Общество
Путин рекомендовал выдавать земельные участки в Подмосковье и Крыму за заслуги в СВО
Мир
Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за цены на газ
Армия
Бойцы группы «Викинг» сожгли опорный пункт наемников под Марьинкой
Армия
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Мир
Девять стран ЕС выступили против лимита цен на газ
Сюжет:

Около 50% абонентов Львовской области оказались без света

0
Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около половины абонентов на территории Львовской области оказались без света, сообщил 19 декабря глава областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

«Ситуация с электропитанием во Львовской области остается сложной. Одновременно получать электроэнергию могут всего 50% потребителей региона. Действуют две очереди почасовых отключений», — рассказал он.

Ранее 19 декабря энергетическая компания «Укрэнерго» назвала тяжелой сложившуюся ситуацию в энергосистеме Украины. По данным «Укрэнерго», самая сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской (в части, подконтрольной Киеву), Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве. Там введены аварийные графики отключений.

17 декабря Козицкий отметил, что ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая. Глава региона уточнил, что сейчас введены стабилизационные и аварийные отключения света. При этом электротранспорт продолжает функционировать.

До этого, 16 декабря, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. По данным местных СМИ, несколько регионов страны оказались полностью обесточены, наблюдались проблемы с отоплением.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом Москвы на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022