Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая. Об этом 17 декабря заявил глава военной администрации региона Максим Козицкий в эфире телемарафона «Рада».

В домах жителей Львовской области света сейчас не бывает по восемь часов и только около четырех часов в сутки электроснабжение работает исправно, пишет «Газета.Ru». По словам Козицкого, мощности сейчас в два раза меньше, чем должны быть в этот период года.

Глава региона уточнил, что сейчас введены стабилизационные и аварийные отключения света. При этом электротранспорт продолжает функционировать.

Ранее, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Одесской области более 1,5 млн жителей остаются без света. К электроснабжению подключена лишь критическая инфраструктура региона.

По словам Зеленского, в системе электроснабжения сохраняется значительный дефицит. Больше всего отключений происходит во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом Москвы на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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