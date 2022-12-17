Реклама
Прямой эфир
Интернет
Минцифры РФ предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram
Общество
Fun&Sun вывезет застрявших в Египте клиентов рейсами Red Wings
Мир
Папа римский пожелал «немного мира» в качестве подарка на Рождество
Мир
В МИД РФ предрекли ЕС ущерб от новых санкций против РФ
Общество
В Крыму заявили о новом этапе информационной войны Киева против полуострова
Общество
В аэропортах Москвы задержано или отменено почти 50 рейсов
Мир
В Германии открылся первый терминал по приему СПГ
Спорт
WADA заявило о желании продлить санкции против российских спортсменов на 4 года
Мир
В посольстве допустили скорую выписку главы Русского дома в ЦАР
Мир
Таллин утвердил план перехода русских школ на эстонский язык
Общество
Над хранилищем ядерных отходов ЗАЭС начали монтировать защитный купол
Мир
СМИ сообщили о подготовке Польшей плана по захвату Западной Украины
Сюжет:

Власти Львовской области заявили о критической ситуации с электроснабжением

0
Фото: REUTERS/Roman Baluk
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с электроснабжением во Львовской области на западе Украины оценивается как критическая. Об этом 17 декабря заявил глава военной администрации региона Максим Козицкий в эфире телемарафона «Рада».

Ключ света: как сказались на Украине удары по инфраструктуре
По всей стране начались экстренные отключения электричества

В домах жителей Львовской области света сейчас не бывает по восемь часов и только около четырех часов в сутки электроснабжение работает исправно, пишет «Газета.Ru». По словам Козицкого, мощности сейчас в два раза меньше, чем должны быть в этот период года.

Глава региона уточнил, что сейчас введены стабилизационные и аварийные отключения света. При этом электротранспорт продолжает функционировать.

Ранее, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Одесской области более 1,5 млн жителей остаются без света. К электроснабжению подключена лишь критическая инфраструктура региона.

По словам Зеленского, в системе электроснабжения сохраняется значительный дефицит. Больше всего отключений происходит во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом Москвы на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022