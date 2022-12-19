Посольство США в Кишиневе обратилось в полицию после получения подозрительного пакета
Американское посольство в Кишиневе получило по почте подозрительный пакет и обратилось в полицию. Об этом сообщила 19 декабря пресс-секретарь дипмиссии Каролина Истрати молдавскому порталу Deschide.
«В соответствии с процедурами безопасности посольство США обратилось за помощью в полицию в понедельник утром после выявления подозрительной посылки во время обычной проверки входящей почты», — цитируют дипломата журналисты.
По словам пресс-атташе, правоохранители находятся в посольстве, изучается содержимое отправления.
Истрати поблагодарила полицейских за оперативность и профессионализм.
Ранее, 16 декабря, в Испании правоохранительными органами было перехвачено подозрительное письмо, направленное в консульство Украины в Барселоне. Проводится проверка. В тот же день посольство Румынии в Париже получило конверт с порошком белого цвета.
До этого, 12 декабря, посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет. Отмечалось, что адрес отправителя — автосалон Tesla в немецком городе Sindelfingen. Как сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, уже было зафиксировано более 30 подобных случая в 17 странах.
Ранее, 5 декабря, стало известно, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, содержащие глаза животных.
До этого, 1 декабря, испанские правоохранительные органы перехватили конверт, адресованный премьер-министру Испании Педро Санчесу, в котором находилась взрывчатка.