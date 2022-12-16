Посольство Румынии в Париже получило конверт с белым порошком

На адрес дипломатического представительства Румынии в Париже поступил подозрительный пакет, в котором содержится белый порошок. Об этом стало известно 16 декабря из сообщения, опубликованного на сайте румынского МИД.

«Посольство Румынии в Париже получило по почте нетипичный маленький конверт, в котором было несколько салфеток и около 50 г белого порошка», — указали в пресс-службе дипведомства.

Отмечается, что после происшествия посольство попросило вмешаться французские спецслужбы. Правоохранительные органы изъяли пакет, анализ содержимого которого показал, что внутри него находится смесь сахара и соды.

До этого, 6 декабря, в Румынской службе безопасности сообщили, что посольство Украины в Бухаресте получило несколько конвертов с подозрительным содержимым, их проверяли пиротехники. Местная полиция, в свою очередь, обеспечивала безопасность вокруг территории самого дипведомства.

За день до этого стало известно, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, предположительно содержащие глаза животных. На тот момент украинские посольства и консульства в 12 странах получили 21 угрозу.

12 декабря представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет. По его словам, всего уже было 33 подобных случая в 17 странах. В числе угроз были покушение на теракт, случай вандализма, письменная угроза, два сообщения о минировании и 28 окровавленных пакетов.

1 декабря сообщалось, что в посольстве США в Мадриде нашли посылку, предположительно, со взрывчаткой внутри, здание дипмиссии оцеплено. Отмечалось, что обнаруженный в здании американской дипмиссии пакет был аналогичен тому, что был взорван накануне в украинском посольстве.