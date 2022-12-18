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Турция отказалась принимать участие в совместном патрулировании Сирии

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Турция в очередной раз отказалась от участия в совместном патрулировании на территории Сирийской Арабской Республики (САР), сославшись на этот раз на непогоду. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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«Турецкая сторона в очередной раз отказалась от участия в совместном патрулировании под предлогом неблагоприятных климатических условий», — сообщил Егоров в ходе брифинга.

Он добавил, что течение уходящей недели представители Турции неоднократно отказывались от совместного патрулирования, ссылаясь на погодные условия.

Кроме того, в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористических группировок: один — в провинции Алеппо, два — в провинции Идлиб, добавили в ЦПВС.

Ранее, 30 ноября, стало известно, что турецкая сторона не принимала участия в совместном патрулировании. При этом, она не предоставила никаких мотивированных отказов.

Ранее, 23 ноября, страны — гаранты «астанинского процесса» (Россия, Иран и Турция) осудили растущую активность террористических группировок в Сирии. Кроме того, они высказали решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

До этого, 20 ноября, минобороны Турции объявило о начале операции «Коготь-меч». Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК) причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел ранее в ноябре. Так, к 25 ноября в ходе воздушной операции на севере Ирака и Сирии было ликвидировано более 300 террористов. Эрдоган назвал ее успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отчитываться перед другими государствами за военные операции в Сирии и Ираке. Он добавил, что не станет терпеть лицемерие от стран, которые поддерживают террористов.

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