Реклама
Прямой эфир
Общество
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 100 рейсов
Происшествия
Украинская армия обстреляла центр Донецка из РСЗО «Град»
Общество
Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового учебника по истории
Спорт
Месси догнал Пеле по количеству голов на чемпионатах мира
Спорт
Французы снова сравняли счет в финале ЧМ в Катаре
Общество
Появились кадры с места обстрела ВСУ спорткомплекса «Олимпийский» в Донецке
Общество
В Курской области задержан обвиняемый в похищении ребенка в Санкт-Петербурге
Армия
ВС РФ уничтожили до 60 военных ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Мир
Митингующие сербы попытались прорвать кордон полиции на КПП у Косово
Спорт
Сборная Аргентины вырвалась вперед в финале ЧМ в Катаре против Франции
Спорт
Теннисист Рублев проиграл греку Циципасу в финале турнира в Абу-Даби
Сюжет:

Сборная Франции сравняла счет в финале ЧМ в Катаре против Аргентины

0
Фото: AP/Natacha Pisarenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Франция сравняла счет в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре против аргентинцев 18 декабря. Счет игры стал 2:2.

«Месси уже долго держит высокий уровень, Мбаппе только идет к этой цели»
Обладатель Кубка России, чемпион Европы (U-17) в качестве тренера Дмитрий Хомуха — о решающих матчах ЧМ-2022

На 81-й минуте второй гол в ворота сборной Аргентины забил нападающий Килиан Мбаппе, сообщает «Спорт-Экспресс». Как указало спортивное издание, Мбаппе сотворил фантастику: «дубль за две минуты — и всё переворачивается с ног на голову».

До этого Мбаппе забил первый гол за сборную своей страны с пенальти буквально минутой ранее во втором тайме. Таким образом, счет игры стал 2:1 в пользу сборной Аргентины.

В первом тайме на 23-й минуте капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси реализовал пенальти и забил свой 12-й гол на чемпионатах мира, открыв счет в пользу своей команды. На 36-й минуте аргентинец Анхель Ди Мария забил в ворота французов еще один гол.

Финал Аргентина – Франция проходит на стадионе «Лусаил Айконик».

Ранее в этот день сообщалось, что бывший нападающий сборной Франции Зинедин Зидан обратился к футболистам национальной команды с призывом «взять третью звезду», передает «Спорт-Экспресс». Он отметил, что «играть в финале чемпионата мира — это детская мечта», и пожелал Франции победы.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, серебряными призерами ЧМ-2006 и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.

Сборная Аргентины — двукратный чемпион мира (1978, 1986) и трехкратный (1930, 1990, 2014) серебряный призер ЧМ.

До этого, 15 декабря, бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, давая прогноз на финал чемпионата мира, отметил, что сборная Аргентины и команда Франции имеют равные шансы на победу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022