Сборная Франции сравняла счет в финале ЧМ в Катаре против Аргентины
Сборная Франция сравняла счет в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре против аргентинцев 18 декабря. Счет игры стал 2:2.
На 81-й минуте второй гол в ворота сборной Аргентины забил нападающий Килиан Мбаппе, сообщает «Спорт-Экспресс». Как указало спортивное издание, Мбаппе сотворил фантастику: «дубль за две минуты — и всё переворачивается с ног на голову».
До этого Мбаппе забил первый гол за сборную своей страны с пенальти буквально минутой ранее во втором тайме. Таким образом, счет игры стал 2:1 в пользу сборной Аргентины.
В первом тайме на 23-й минуте капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси реализовал пенальти и забил свой 12-й гол на чемпионатах мира, открыв счет в пользу своей команды. На 36-й минуте аргентинец Анхель Ди Мария забил в ворота французов еще один гол.
Финал Аргентина – Франция проходит на стадионе «Лусаил Айконик».
Ранее в этот день сообщалось, что бывший нападающий сборной Франции Зинедин Зидан обратился к футболистам национальной команды с призывом «взять третью звезду», передает «Спорт-Экспресс». Он отметил, что «играть в финале чемпионата мира — это детская мечта», и пожелал Франции победы.
Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, серебряными призерами ЧМ-2006 и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.
Сборная Аргентины — двукратный чемпион мира (1978, 1986) и трехкратный (1930, 1990, 2014) серебряный призер ЧМ.
До этого, 15 декабря, бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, давая прогноз на финал чемпионата мира, отметил, что сборная Аргентины и команда Франции имеют равные шансы на победу.