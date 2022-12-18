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Участники Российского движения детей и молодежи выберут название 19 декабря

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Новое название Российского движения детей и молодежи его участники выберут в понедельник, 19 декабря. Об этом сообщил председатель правления движения, заместитель главы Минобрнауки РФ Григорий Гуров на первом съезде движения в Московском Манеже во воскресенье, 18 декабря.

Ранее в этот день сообщалось об открытии съезда движения, участников которого поприветствовал президент РФ Владимир Путин. В ходе съезда будут определены название движения, направления деятельности, миссия и ценности. Во встрече принимают участие представители 89 регионов России — от каждого в Москву приехали по 13 детей, два педагога и председатель.

До этого, 13 декабря, он назначил Григория Гурова председателем правления движения детей и молодежи.

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Закон о создании движения был подписан российским лидером 14 июля. Документом предусмотрено проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Движение получило право иметь свою символику — флаги, эмблемы, гимн и прочее.

1 июня Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Мнение самих детей и их предложения имеют ключевое значение при создании движения, подчеркнул глава государства.

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