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В Москве открылся первый съезд Российского движения детей и молодежи

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В Москве в Доме молодежи 18 декабря открылся первый съезд общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

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В ходе съезда будут определены название движения, направления деятельности, миссия и ценности. Во встрече принимают участие представители 89 регионов России — от каждого в Москву приехали по 13 детей, два педагога и председатель.

Кроме того, состоятся дискуссионные площадки по различным тематическим трекам, в числе которых «Наука и технологии», «Культура и искусство», «Волонтерство и добровольчество» и другие. В рамках официальной части состоится встреча участников движения с членами наблюдательного совета.

13 декабря президент РФ Владимир Путин назначил Григория Гурова председателем правления движения детей и молодежи.

Закон о создании движения был подписан российским лидером 14 июля. Документом предусмотрено проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Движение получило право иметь свою символику — флаги, эмблемы, гимн и прочее.

1 июня Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Мнение самих детей и их предложения имеют ключевое значение при создании движения, подчеркнул глава государства.

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