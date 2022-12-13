Путин назначил Гурова главой движения детей и молодежи в РФ
Президент РФ Владимир Путин 13 декабря назначил Григория Гурова председателем правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Гуров родился в 1985 году. С 2021-го он занимал должность замминистра науки и высшего образования РФ.
14 июля глава государства подписал закон о создании в РФ движения детей и молодежи. Документом предусмотрено проведение воспитательной работы с участниками движения.
Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Движение получило право иметь свою символику — флаги, эмблемы, гимн и прочее.
Соответствующий закон был одобрен Госдумой, а затем Советом Федерации еще в начале июля.
1 июня Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Мнение самих детей и их предложения имеют ключевое значение при создании движения, подчеркнул глава государства.