Путин назначил Гурова главой движения детей и молодежи в РФ

Президент РФ Владимир Путин 13 декабря назначил Григория Гурова председателем правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Гуров родился в 1985 году. С 2021-го он занимал должность замминистра науки и высшего образования РФ.

14 июля глава государства подписал закон о создании в РФ движения детей и молодежи. Документом предусмотрено проведение воспитательной работы с участниками движения.

Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Движение получило право иметь свою символику — флаги, эмблемы, гимн и прочее.

Соответствующий закон был одобрен Госдумой, а затем Советом Федерации еще в начале июля.

1 июня Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Мнение самих детей и их предложения имеют ключевое значение при создании движения, подчеркнул глава государства.