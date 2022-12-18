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Митингующие сербы попытались прорвать кордон полиции на КПП у Косово
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Митингующие сербы попытались прорвать кордон полиции на КПП у Косово

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Около погранперехода Яринье, через который из Сербии можно попасть в самопровозглашенное Косово, прошел митинг, участники акции попытались прорвать кордон полиции. Кадрами с места событий 18 декабря поделилась корреспондент «Известий» Катарина Лане.

«Люди пришли сюда, чтобы поддержать косовских сербов, которые девять дней уже протестуют на баррикадах против террора Приштины», — рассказала она.

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Протестующие сербы хотели попасть на другую сторону контрольно-пропускного пункта (КПП), поскольку считают Косово своей территорией.

Ситуацию удалось стабилизировать. В настоящее время демонстранты отошли от границы.

Международные силы под руководством НАТО (KFOR) увеличили военное присутствие и патрулирование на севере Косово. Они установили колючую проволоку, чтобы не допустить штурма КПП демонстрантами.

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а затем их начнут штрафовать. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила. Такого же мнения придерживаются и сербы, проживающие в Косово.

8 декабря около 350 сотрудников полиции непризнанного Косово вошли в город Косовска-Митровица. По брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет права заходить в сербские районы без согласия местных властей.

Спустя два дня начались протесты. Сербы возвели баррикады на трассах после задержания местными властями экс-полицейского МВД самопровозглашенной республики — серба Деяна Пантича — по подозрению в терроризме.

11 декабря сообщалось, что бойцы спецподразделения МВД Косово ворвались и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выгнали охранника-серба. Тогда же Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны после угроз премьер-министра Косово Альбина Курти о том, что вечером он атакует сербов на баррикадах всеми доступными средствами.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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