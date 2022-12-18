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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 100 рейсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Более 100 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы. Это следует 18 декабря из сервиса «Яндекс. Расписание».

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Из Внуково, по данным на 17:16 (мск), задержано 40 рейсов и еще 13 отменено. Из Домодедово задержано 20 рейсов и один отменен. В аэропорту Шереметьево 21 рейс задержан и два отменено.

Ранее в воскресенье сообщалось, что столицу вновь накрыл снегопад.

Тогда же ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Центральную Россию обрушилось аномальное, а местами рекордное количество осадков. Так, за минувшие сутки в Москве выпала практически 1/3 месячной нормы осадков, а в Московской области — 50%.

14 декабря сообщалось, что в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за снегопада было отменено и задержано более 50 рейсов на фоне нелетной погоды.

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