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В аэропортах Москвы отменили более 50 рейсов из-за снегопада

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово было отменено и задержано более 50 рейсов на фоне нелетной погоды, следует из данных «Яндекс. Расписание».

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Отмечается, что 8:12 по мск в авиагавани Внуково было задержано девять рейсов и четыре отменено, в Домодедово 24 рейса задержаны и еще четыре было отменено, а в Шереметьево отменен один и еще девять задержаны.

В свою очередь пресс-служба Росавиации в официальном Telegram-канале сообщает о том, что аэропорты Москвы работают штатно.

«По состоянию на 08:00 14 декабря 2022 года в условиях усиленного снегопада аэропорты Москвы работают штатно, сбойных ситуаций не зафиксировано, имеются незначительные задержки рейсов», — сообщает ведомство.

В пресс-службе также добавили, что для уменьшения времени задержек в аэропортах были приняты дополнительные меры по оперативному обслуживанию самолетов, в том числе антиобледенительной обработке воздушных судов и очистке объектов аэродромной инфраструктуры от снега.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что в Москве в ближайшие сутки выпадет порядка 25% месячной нормы осадков. По словам специалиста, снегопад, начавшийся вечером 13 декабря, продолжится до 14:00–15:00 среды, 14 декабря. Суммарно выпадет до 12–17 мм осадков, что составляет порядка 25% от месячной нормы.

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